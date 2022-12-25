الأسبوع الجاري يشهد أقصر نهار وأطول الليالي على الإطلاق

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قال خبير الأرصاد الجوية وخبير الفلك، الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم الأحد يشهد مدة تساوي طول الليل مع النهار.
في نهاية هذا الأسبوع تبدأ ساعات النهار بالازدياد، فما المدة ليتساوى طول الليل مع النهار؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#السعودية#نشرة_الرابعة @dralzaaq pic.twitter.com/mjXrRMJkIzقد يهمّك أيضاً
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) December 25, 2022
أوضح الزعاق، خلال برنامجه على قناة العربية، أن هذه الأيام تشهد انقلاب حركة الشمس من الجنوب للشمال، وسنعيش خلال الأسبوع الجاري أطول ليالي وأقصر نهار في العام على الإطلاق، وسيُفتح علينا باب من الشتاء.
ولفت الزعاق إلى أن ذلك يتزامن مع النجم الثالث من نجوم المربعانية المسمى بـ الشولة، مضيفًا أن في تلك الفترة وفي نهاية هذا الأسبوع، سيبدأ النهار في الحصول على حصته من الليل، ويستمر في ذلك 3 أشهر، ومن ثم يتساوى طول الليل والنهار في شهر مارس.
وتابع: تتجاوز طول ساعات الليل على بلدان الخليج خلال هذه الأيام 13 ساعة، وتكون الشمس غائبة على القطب الشمالي لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الشمس الآن في القطب الجنوبي.