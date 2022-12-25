Icon

دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا Icon السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم Icon توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف Icon الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لانقلاب حركة الشمس

الأسبوع الجاري يشهد أقصر نهار وأطول الليالي على الإطلاق

2022-12-25 الساعة 10:31
الأسبوع الجاري يشهد أقصر نهار وأطول الليالي على الإطلاق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال خبير الأرصاد الجوية وخبير الفلك، الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم الأحد يشهد مدة تساوي طول الليل مع النهار.

انقلاب حركة الشمس

أوضح الزعاق، خلال برنامجه على قناة العربية، أن هذه الأيام تشهد انقلاب حركة الشمس من الجنوب للشمال، وسنعيش خلال الأسبوع الجاري أطول ليالي وأقصر نهار في العام على الإطلاق، وسيُفتح علينا باب من الشتاء.

الشولة

ولفت الزعاق إلى أن ذلك يتزامن مع النجم الثالث من نجوم المربعانية المسمى بـ الشولة، مضيفًا أن في تلك الفترة وفي نهاية هذا الأسبوع، سيبدأ النهار في الحصول على حصته من الليل، ويستمر في ذلك 3 أشهر، ومن ثم يتساوى طول الليل والنهار في شهر مارس.

وتابع: تتجاوز طول ساعات الليل على بلدان الخليج خلال هذه الأيام 13 ساعة، وتكون الشمس غائبة على القطب الشمالي لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الشمس الآن في القطب الجنوبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة...
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة...

السعودية اليوم
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57...

السوق
إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد...
السعودية اليوم

إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد...

السعودية اليوم
الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال...
السوق

الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال...

السوق
شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس...
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس...

السعودية اليوم
إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على...
تكنولوجيا

إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على...

تكنولوجيا
الهلال في موعد مع العالمية مجددًا
الرياضة

الهلال في موعد مع العالمية مجددًا

الرياضة