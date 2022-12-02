الأسطورة بيليه يوجه رسالة شكر لـ قطر

تفدم بيليه أسطورة المنتخب البرازيلي لكرة القدم، برسالة شكر إلى دولة قطر عبر حسابه الشخصي بإنستجرام بعدما عرضت صورة بيليه على واجهات عدة مبان عملاقة في العاصمة القطرية الدوحة، وكتب فيها: “تعافى سريعًا”.

فحوصات طبية

وتم نقل بيليه إلى المستشفى لإجراء فحوصات روتينية متعلقة بورم القولون، والدعوات بالشفاء التي عرضت على عدة منشآت في قطر خلال مونديال 2022.

وكتب بيليه على إنستجرام في رسالة مصاحبة لصور التكريم: “أصدقائي، أنا في المستشفى أقوم بإجراء فحص شهري، من الرائع دائمًا تلقي رسائل إيجابية مثل هذه، شكرًا لقطر على هذا التكريم ولكل من يرسل لي مشاعر طيبة”.

بيليه

علاج كيميائي

وتم نقل بطل العالم 3 مرات، الأربعاء الماضي، إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو لتقييم نتائج العلاج الكيميائي الذي يعالج ورم القولون الذي تم تشخيص إصابته به في سبتمبر 2021.

وكان بيليه (82 عامًا) قد استأصل ورمًا من القولون في سبتمبر 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل ويخرج من المستشفى لتلقي العلاج بشكل منتظم.