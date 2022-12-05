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بسيولة بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال

الأسهم السعودية تخسر 304 نقاط في نهاية التداول

2022-12-05 الساعة 5:23
الأسهم السعودية تخسر 304 نقاط في نهاية التداول
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 304.80 نقاط ليقفل عند مستوى 10419.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت الأسهم المتداولة 116 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 21 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 190 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والمجموعة السعودية، وذيب، والوطنية للتعليم، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: عناية، والمصافي، وتكافل الراجحي، والرياض، وسليمان الحبيب، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.88% و9.93%.

وجاءت أسهم شركات: دار الأركان، ومرافق، وشركة الاتصالات السعودية، وبترو رابغ، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، ومرافق، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، منخفضًا 11.67 نقطة ليقفل عند مستوى 18797.00 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 330 ألف سهم تقاسمتها 1536 صفقة.

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