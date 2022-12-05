الأسهم السعودية تخسر 304 نقاط في نهاية التداول

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والمجموعة السعودية، وذيب، والوطنية للتعليم، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: عناية، والمصافي، وتكافل الراجحي، والرياض، وسليمان الحبيب، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.88% و9.93%.