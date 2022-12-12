الأسهم السعودية تغلق على انخفاض

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تراجعت الأسهم السعودية، اليوم الاثنين، لتغلق عند مستوى 10,033.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، أكثر من 624 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 159 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تنمية، البحري، إعمار، أكوا باور ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: شمس، تهامة، جاكو، توبي، متطورة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعًا بتسجيل 52.98 نقطة ليقفل عند مستوى 18587.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.