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تداولات بلغت 5.9 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق على انخفاض

2022-12-12 الساعة 5:45
الأسهم السعودية تغلق على انخفاض
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت الأسهم السعودية، اليوم الاثنين، لتغلق عند مستوى 10,033.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

تفاصيل التداولات

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، أكثر من 624 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 159 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: تنمية، البحري، إعمار، أكوا باور ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: شمس، تهامة، جاكو، توبي، متطورة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعًا بتسجيل 52.98 نقطة ليقفل عند مستوى 18587.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

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