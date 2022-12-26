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بتداولات بلغت قيمتها 1.9 مليار ريال

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

2022-12-26 الساعة 5:15
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 5.88 نقاط ليقفل عند مستوى 10228.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 1.9 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 85 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات توبي، وتنمية، جاكو، والصقر للتأمين، وبن داود الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، والعبداللطيف، وميد غلف للتأمين، ودار الأركان، وأمانة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.24% و 5.65% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ودار الأركان، وشمس، والتصنيع، ويترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وشمس، ودار الأركان، وسابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 68.38 نقطة ليقفل عند مستوى 18887.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 45 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 400 ألف سهم تقاسمتها 2784 صفقة.

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