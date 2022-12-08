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بصعود 61.47 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات قيمتها 4.2 مليارات ريال

2022-12-08 الساعة 3:53
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات قيمتها 4.2 مليارات ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم الخميس، مرتفعًا 61.47 نقطة ليقفل عند مستوى 10246.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.

تفاصيل التداولات

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 113 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

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وجاءت أسهم شركات سايكو، وأسترا الصناعية، وساب، ومعادن، ورتال الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، والنهدي، ومجموعة تداول، والحفر العربية، وعذيب للاتصالات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.85% و 7.42% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وبترو رابغ، والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، ومرافق الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 39.37 نقطة ليقفل عند مستوى 18767.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9.6 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1163 صفقة.

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