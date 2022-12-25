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عند مستوى 10234.52 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 1.9 مليار ريال

2022-12-25 الساعة 4:28
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 1.9 مليار ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 18.73 نقطة ليقفل عند مستوى 10234.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 1.9 مليار ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 79 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الصقر للتأمين، وأمانة للتأمين، والوطنية، والعالمية، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: اليمامة للحديد، وسايكو، وتوبي، وكيان السعودية، والتصنيع، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00 % و 6.40 %.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وبترو رابغ، وشمس، والتصنيع، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودي، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية، ومرافق الأكثر نشاطًا في القيمة.

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الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 138.50 نقطة ليقفل عند مستوى 18819.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 450 ألف سهم تقاسمتها 2397 صفقة.

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 1.9 مليار ريال

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