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عند مستوى 10485.29 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 4.4 مليارات ريال

2022-12-28 الساعة 4:23
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 4.4 مليارات ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأربعاء، مرتفعًا 126.03 نقطة ليقفل عند مستوى 10485.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.

تفاصيل التداولات

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 134 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: بوبا العربية، والعربي، وإسمنت القصيم، والمواساة، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: السيف غاليري، ولوبريف، والصقر للتأمين، وولاء، وسدكو كابيتال ريت، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.95 % و 5.82 %.

فيما كانت أسهم شركات: مدينة المعرفة، وأمريكانا، ولوبريف، وأرامكو السعودية، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: لوبريف، والسيف غاليري، والراجحي، ومدينة المعرفة، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 17.71 نقطة ليقفل عند مستوى 19199.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 520 ألف سهم تقاسمتها 2610 صفقات.

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