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عند مستوى 10248.12 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 5.1 مليارات ريال

2022-12-14 الساعة 4:25
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 5.1 مليارات ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأربعاء، مرتفعًا 26.98 نقطة ليقفل عند مستوى 10248.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

تفاصيل التداولات

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 347 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: المواساة، وكيان السعودية، وسلوشنز، والحفر العربية، ومجموعة تداول الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م، والبلاد، وإسمنت تبوك، وسلامة، وتنمية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.87 % و 9.90 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وبترو رابغ، والراجحي، وكيان السعودية، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، ومرافق، ومعادن، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 99.36 نقطة ليقفل عند مستوى 18641.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 54.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 870 ألف سهم تقاسمتها 1796 صفقة.

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