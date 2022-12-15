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عند مستوى 10290.42 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 6.7 مليارات ريال

2022-12-15 الساعة 4:10
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 6.7 مليارات ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم الخميس، مرتفعاً 42.30 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 10290.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

تفاصيل التداولات

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 231 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 152 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: نماء للكيماويات، وعذيب للاتصالات، وعلم، وتنمية، ورتال الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الحمادي، والبلاد، والإنماء طوكيو م، ومعادن، واتحاد الخليج الأهلية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.69 % و 4.86 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وأرامكو السعودية، والراجحي، والتصنيع، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 115.02 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 18526.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.7 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 230 ألف سهم تقاسمتها 1282 صفقة.

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