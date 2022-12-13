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بتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 187.95 نقطة

2022-12-13 الساعة 4:14
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 187.95 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 187.95 نقطة ليقفل عند مستوى 10221.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 534 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 178 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أمريكانا، وتنمية، والحفر العربية، ونماء للكيماويات، وأسمنت تبوك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: تهامة، وأسواق عبدالله العثيم، واتحاد الخليج الأهلية، ومعادن، وبنيان ريت، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 12.41 % و 9.96 %.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وأرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، ومعادن، وأرمكو السعودية، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

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السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 46.01 نقطة ليقفل عند مستوى 18541.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 58.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 1492 صفقة.

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