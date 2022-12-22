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عند مستوى 10215.79 نقطة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 2.6 مليار ريال

2022-12-22 الساعة 3:55
الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 2.6 مليار ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 61.15 نقطة ليقفل عند مستوى 10215.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال.

تفاصيل التداول

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 100 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: سايكو، وأمانة للتأمين، والإنماء طوكيو م، والتطويرية الغذائية، وسلامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: التأمين العربية، وسلوشنز، وكابلات الرياض، والوطنية للتعليم، وكيان السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.38 % و 3.47 %.

فيما كانت أسهم شركات: شمس، وأمريكانا، والتعمير، والتصنيع، وعناية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وشمس، وسابك للمغذيات الزراعية، ومرافق، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 70.91 نقطة ليقفل عند مستوى 18680.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 510 آلاف سهم تقاسمتها 2616 صفقة.

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