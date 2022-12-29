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عند مستوى 10478.46 نقطة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 3.6 مليارات ريال

2022-12-29 الساعة 4:52
الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 3.6 مليارات ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الخميس، منخفضًا 6.83 نقاط ليقفل عند مستوى 10478.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.6 مليارات ريال.

تفاصيل التداولات

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 115 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: تنمية، والصقر للتأمين، ومسك، وجدوى ريت السعودية، والمنجم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: العربي، والرياض، وبوبا العربية، والخدمات الأرضية، وتكافل الراجحي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.13 % و 3.61 %.

وكانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، ولوبريف الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: لوبريف، والراجحي، وسابك، والسيف غاليري، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 217.30 نقطة ليقفل عند مستوى 19417.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 51.8 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 3225 صفقة.

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