الأسهم السعودية تغلق منخفضة 65.50 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضاً 65.50 نقطة ليقفل عند مستوى 10186.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 163 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 39 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 171 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الآمار، وجدوى ريت السعودية، ومبكو، والجزيرة ريت، والنهدي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: كابلات الرياض، وشمس، وتهامة، وصادرات، ورعاية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.08% و12.09%.

وكانت أسهم شركات أمريكانا، ودار الأركان، وكابلات الرياض، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: كابلات الرياض، ودار الأركان، والراجحي، والأهلي، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، منخفضاً 74.71 نقطة ليقفل عند مستوى 18716.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9.9 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1200 صفقة.