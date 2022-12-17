Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
السوق
تقارير
حصاد اليوم
الرابح الأكبر في عام 2022

الأسواق السعودية تتفوق على بورصات لندن

2022-12-17 الساعة 2:30
الأسواق السعودية تتفوق على بورصات لندن
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

أفادت تقارير اقتصادية حول الأداء العالمي لبورصات وأسواق مالية، أن أسواق المال السعودي كانت الرابح الأكبر في عام 2022، بل وتفوقت على كبرى الأسواق المالية.

أرباح كبيرة

وقالت صحيفة بلومبرج الأمريكية، في تقرير إحصائي لخسائر وأرباح أسواق المال لعام 2022، إن عام 2022 فقدت فيه لندن تاجها كأكبر سوق للأوراق المالية في أوروبا، كما أن بلدانًا أخرى كالسعودية حققت تفوقًا عليها.

قد يهمّك أيضاً
Img

التجارة تحذر من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة

Img

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة بالمحميات الطبيعية

وأضافت الصحيفة في تقريرها:  تفوقت الهند والمملكة على بريطانيا، حيث حققت الأسهم السعودية أرباحًا كبيرة هذا العام، بعدما بلغ خام برنت ذروته بنحو 140 دولارًا.

مسؤول بـ أرامكو آفاق التعاون مع الصين في أزهى عصوره 

القيمة السوقية لأرامكو

وأشارت بلومبرج الأمريكية، إلى أن شركة أرامكو السعودية، حققت أكثر من نصف القيمة السوقية للبورصة وهي ثالث أكبر شركة في العالم.

واستنادًا إلى بيانات الأسواق العالمية والاتحاد العالمي للبورصات، فإن أسواق المنطقة كانت أفضل حالًا من حيث الطروحات، مقارنة بالأداء العالمي بفضل أسواق الإمارات والسعودية.

طروحات ضخمة

أما في السعودية، فجمعت السوق 9.88 مليار دولار، بحصلية تمثل نحو 5.5 % من إجمالي الحصيلة العالمية، ما يجعل السوق في مرتبة متقدمة على مستوى العالم.

وشهد العام الجاري طروحات ضخمة تعد من أكبر عشرة طروحات في تاريخ السوق السعودية، منها النهدي بقيمة طرح 1.36 مليار دولار، ولوبريف بمتحصلات 1.32 مليار دولار.

طرح أمريكانا

كذلك شهدت الإمارات والسعودية أول طرح مزدوج خاص بشركة “أمريكانا للمطاعم العالمية”، التي تجاوزت متحصلات طرحها 1.8 مليار دولار، ما يعد سادس أكبر طرح في تاريخ السوق السعودية.

وسيطرت الطروحات في الإمارات والسعودية على 95 % من إجمالي طروحات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البالغة 23.9 مليار دولار.

عام دراماتيكي

وفي المقابل، كان عام 2022 دراماتيكيًا بالنسبة لأسواق لندن، نتيجة الركود، والتضخم عند أعلى مستوياته في 41 عامًا، واستقالة رئيسين للوزراء، وأكبر عدد من الإضرابات منذ عهد المرأة الحديدية مارجريت تاتشر في الثمانينيات، بالإضافة إلى عمليات بيع الأسهم المحلية وديون الحكومة والشركات.

وجاء الاضطراب في العديد من الأصول في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا أزمة تكلفة معيشية قد تكون أشد قسوة من الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادات في سقف أسعار الطاقة للأسر المعيشية ، فضلاً عن أن مدفوعات الرهن العقاري قصيرة الأجل أكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي. في غضون ذلك ، لا يزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يسبب عقبات في سلسلة التوريد للشركات، بحسب بلومبرج.

اتجاه الأسواق العالمية

وشهد العام الجاري، تأجيل عدد من الاكتتابات، ولا سيما الضخمة منها، مع عدم اليقين حيال اتجاه الأسواق المالية العالمية، التي تشهد ضعفا في التقييم، وكذلك في أداء الشركات حديثة الإدراج.

ويتضح أن الشركات على مستوى العالم تنتظر الوقت المناسب لإحياء خطة الاكتتاب العام، والتي ربما تحين مع النصف الثاني من العام المقبل، ولا سيما أن الوقت الحالي لا يزال يشهد تقلبات مرتفعة في الأسواق، مع تقديرات منخفضة للأرباح.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية