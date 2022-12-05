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الأغنام تدور بلا توقف وتفسيرات غريبة

2022-12-05 الساعة 2:02
الأغنام تدور بلا توقف وتفسيرات غريبة
المواطن - متابعة

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تضج مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لقطيع من الأغنام يدور حول نفسه، في مشهد مريب.

ظهر المشهد لأول مرة في الصين، ثم ظهر في الأردن، وبدأ العلماء لوضع تفسيرات عديدة، فيما تطرق رواد مواقع التواصل إلى تفسيرات أغرب، واعتبروها من علامات الساعة.

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تفسيرات مختلفة

من جانبهم، فسر علماء من جامعة هارتبوري البريطانية، المقطع المتداول لأغنام تدور حول نفسها في منطقة منغوليا شمال الصين، وأوضحوا أن بقاء الأغنام في الحظيرة لفترات طويلة يمكن أن يؤدي بها إلى هذا السلوك، وفقًا لقناة العربية.

وأضافوا أن “الأغنام قد تكون بقيت في الحظيرة فترات طويلة، وهذا قد يؤدي إلى سلوك نمطي مع الدوران المتكرر بسبب الإحباط من الوجود في مساحة محدودة”.

فيما نوه أساتذة الجامعة بأن انضمام أغنام أخرى إلى الحلقة الدائرية يعود لطبيعة الأغنام بأنها حيوانات قطيعية وتفعل ما تفعله الأغنام الأخرى.

من جانب آخر، قال خبراء: إن سلوك الأغنام يمكن أن يكون بسبب دخولها دوامة الموت، مثلما يحدث للنمل أحيانًا، بحسب ما نقل موقع “ساينس أليرت” المعني بالأخبار العلمية.

مرض دائري

فيما أشار آخرون إلى أن الأغنام كانت تعاني من “مرض دائري” يحدث بسبب بكتيريا التربة التي يمكن أن تصيب جانبًا واحدًا من دماغ الحيوان، مما يتسبب في الميل نحو الجانب المصاب.

الأمومة

من جهته، رجّح مسؤول أردني بوزارة الزراعة، أن تكون هذه الحركة هي مجرد (سلوك الأمومة) وقد تلاشى السلوك مباشرة بعد تواصل الأمهات مع المواليد.

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