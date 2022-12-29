الأقرب لمغادرة الهلال في يناير

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي
يبدو أن أحد محترفي الفريق الكروي الأول بنادي الهلال يدرس الرحيل عن صفوف أزرق الرياض في يناير المقبل، مع بدء فترة الانتقالات الشتوية.
ويُعاني أزرق الرياض من الحرمان من قيد الصفقات الجديدة، بسبب قضيته مع نادي النصر بسبب لاعبه محمد كنو، حيث وقع الأخير لـ النصر ثم لـ أزرق الرياض في نفس الوقت وكان ذلك في يناير من العام الحالي.
وبحسب التقارير فإن المالي موسى ماريجا يعد الأقرب لـ الرحيل عن صفوف الأزرق في يناير، خاصة في ظل رغبته العودة للملاعب الأوروبية بالفترة المقبلة.
وكان ماريجا صاحب الـ31 عامًا انضم لـ أزرق الرياض في عام 2021 قادمًا من نادي بورتو البرتغالي.
وحقق ماريجا مع الهلال 3 ألقاب وهي “الدوري السعودي للمحترفين، دوري أبطال آسيا، كأس السوبر السعودي”.
وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية أن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، سيحسم قراره النهائي حول البقاء في منصبه أو الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.
وذكر برنامج “أكشن مع وليد” الذي يُقدمه الإعلامي وليد الفراج أن ابن نافل يُفكر بالاستمرار لمدة 4 سنوات مقبلة كرئيس للنادي أو الرحيل بنهاية الموسم.
وأعربت جماهير أزرق الرياض عن رغبتها ببقاء ابن نافل كرئيس للنادي من أجل الاستمرار في تحقيق البطولات والإنجازات.