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خلال فترة الانتقالات الشتوية

الأقرب لمغادرة الهلال في يناير

2022-12-29 الساعة 12:48
الأقرب لمغادرة الهلال في يناير
المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن أحد محترفي الفريق الكروي الأول بنادي الهلال يدرس الرحيل عن صفوف أزرق الرياض في يناير المقبل، مع بدء فترة الانتقالات الشتوية.

ويُعاني أزرق الرياض من الحرمان من قيد الصفقات الجديدة، بسبب قضيته مع نادي النصر بسبب لاعبه محمد كنو، حيث وقع الأخير لـ النصر ثم لـ أزرق الرياض في نفس الوقت وكان ذلك في يناير من العام الحالي.

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وبحسب التقارير فإن المالي موسى ماريجا يعد الأقرب لـ الرحيل عن صفوف الأزرق في يناير، خاصة في ظل رغبته العودة للملاعب الأوروبية بالفترة المقبلة.

إنجازات موسى ماريجا

وكان ماريجا صاحب الـ31 عامًا انضم لـ أزرق الرياض في عام 2021 قادمًا من نادي بورتو البرتغالي.

وحقق ماريجا مع الهلال 3 ألقاب وهي “الدوري السعودي للمحترفين، دوري أبطال آسيا، كأس السوبر السعودي”.

موسى ماريجا - ماريغا - لاعب الهلال
ماريجا

رئيس الهلال

وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية أن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، سيحسم قراره النهائي حول البقاء في منصبه أو الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.

وذكر برنامج “أكشن مع وليد” الذي يُقدمه الإعلامي وليد الفراج أن ابن نافل يُفكر بالاستمرار لمدة 4 سنوات مقبلة كرئيس للنادي أو الرحيل بنهاية الموسم.

وأعربت جماهير أزرق الرياض عن رغبتها ببقاء ابن نافل كرئيس للنادي من أجل الاستمرار في تحقيق البطولات والإنجازات.

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