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قبل انطلاق الجولة التاسعة

الأكثر صناعة للأهداف في دوري روشن

2022-12-13 الساعة 3:26
الأكثر صناعة للأهداف في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تشهد منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين على صعيد صناعة الأهداف.

الأكثر صناعة للأهداف

ويتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو قائمة الأكثر صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي برصيد 5 أهداف خلال 8 مباريات، يليه نجم الشباب، هتان باهبري بـ4 أهداف.

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هتان باهبري
باهبري – المصدر spl

ونجح 7 لاعبين في صناعة 3 أهداف، وهم؛ كاكو “التعاون”، أحمد الزين “ضمك”، كريستيان كويفا “الفتح”، وثنائي الشباب، آرون بوبيندزا وسانتي مينا، بالإضافة إلى ثنائي فريق النصر، سامي النجعي وغيسلان كونان.

كاكو
كاكو – المصدر @AltaawounFC

عودة دوري روشن

وفي السياق ذاته، تعود منافسات دوري روشن السعودي بالجولة التاسعة، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك بعد توقف دام لشهرين تقريبًا، نظرًا لمشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2022.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة الترتيب برصيد 22 نقطة، يليه النصر بـ19 نقطة، ثم الاتحاد برصيد 18 نقطة، يليه الهلال بـ17 نقطة، بالتساوي مع التعاون.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه أبها بـ10 نقاط، ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الرائد.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم العدالة بـ4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، يليه الفيحاء بنقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة.

نادي الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

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