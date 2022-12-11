الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل
تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدورياتها الميدانية في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز، للإبل في نسخته السابعة لعام ١٤٤٤ھ.
وتشمل المشاركة التواجد في أماكن كثافة الزوار للمهرجان والأسواق التجارية، والتذكير بالصلاة بالحكمة ، كما تشمل المشاركة القيام بدوريات راجلة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المشاركة.
وأوضح فضيلة المشرف العام على مشاركة الرئاسة العامة بالمهرجان الشيخ خالد بن ناصر الحميد، أن المشاركة تتم وفق خطة ميدانية معدة لذلك.
وتحظى مشاركة الرئاسة العامة بمتابعة ودعم من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.