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في نسخته السابعة لعام ١٤٤٤ھ

الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

2022-12-11 الساعة 10:28
الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المواطن - فريق التحرير

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تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدورياتها الميدانية في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز، للإبل في نسخته السابعة لعام ١٤٤٤ھ.

وتشمل المشاركة التواجد في أماكن كثافة الزوار للمهرجان والأسواق التجارية، والتذكير بالصلاة بالحكمة ، كما تشمل المشاركة القيام بدوريات راجلة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المشاركة.

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خطة ميدانية

وأوضح فضيلة المشرف العام على مشاركة الرئاسة العامة بالمهرجان الشيخ خالد بن ناصر الحميد، أن المشاركة تتم وفق خطة ميدانية معدة لذلك.

وتحظى مشاركة الرئاسة العامة بمتابعة ودعم من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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