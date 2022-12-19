الأمر بالمعروف تنفذ برنامجًا تدريبيًا في تعزيز الأمن الفكري لمنسوبيها

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نفذت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البرنامج التدريبي “تعزيز الأمن الفكري” لمنسوبي الرئاسة العامة، قدمه فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات عبر الاتصال المرئي.
في بداية البرنامج تحدث الشبانات عن مفهوم الأمن الفكري وأهمية العقيدة الصحيحة في باب الولاية العامة، ومعرفة الأحزاب والفرق والجماعات المتطرفة وخطرها، والطرق والوسائل المناسبة لمواجهة الأفكار المتطرفة.
كما بين فضيلته جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن الفكري، وجهود الرئاسة العامة في تعزيزه، واشتمل البرنامج على مناقشات وتدريبات فردية وجماعية وعصف ذهني باستخدام تقنيات التدريب التفاعلية.
ويهدف البرنامج إلى رفع الكفاءة العلمية والمهارية لمنسوبي الرئاسة في المحافظة على الأمن الفكري ومواجهة الأفكار والأحزاب المتطرفة التي تعتنق فكر الخوارج.
وتأتي هذه البرامج التدريبية بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتأصيل المنهج الوسطي وتعزيز الأمن الفكري بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله- للحفاظ على مقدرات الوطن وأبنائه.