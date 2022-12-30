الأمطار تحول مركز ناوان للوحة فنية

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
حولت زخات المطر المتساقطة على مركز ناوان القريب من منطقة الباحة جنوب المملكة، المكان إلى لوحة فنية بديعة خطفت بجمالها أنظار المتابعين.
مناظر خلابة.. وأجواء ربيعية في مركز "ناوان" التابع لمنطقة الباحة جنوب غرب #السعودية.قد يهمّك أيضاً
عبر:
@o53ooo pic.twitter.com/IkiM7G8Gi6
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 29, 2022
من جانبه، وثق المصور الضوئي ومتتبع الأمطار علي الشدوي، المشهد الجمالي للمركز، مؤكدًا أن المركز بما يملكه من خضرة طاغية وجماليات طبيعية ربانية أسرت الناظرين، وفقًا لقناة العربية.
وأشار الشدوي إلى أن مركز ناوان يُعد أكبر مركز في منطقة الباحة من حيث المساحة، وتشتهر بواديها الكبير الذي يغذي العديد من الأودية الفرعية، ونشاط أهلها الزراعة ورعي الأغنام، ولديهم العديد من المحاصيل الزراعية، مثل الذرة والدخن والبطيخ الصيفي والـمنجا ذوي الجودة العالية، وشجر الموز وكذلك الليمون.