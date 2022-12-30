الأمطار تحول مركز ناوان للوحة فنية

حولت زخات المطر المتساقطة على مركز ناوان القريب من منطقة الباحة جنوب المملكة، المكان إلى لوحة فنية بديعة خطفت بجمالها أنظار المتابعين.

من جانبه، وثق المصور الضوئي ومتتبع الأمطار علي الشدوي، المشهد الجمالي للمركز، مؤكدًا أن المركز بما يملكه من خضرة طاغية وجماليات طبيعية ربانية أسرت الناظرين، وفقًا لقناة العربية.

أكبر مراكز الباحة

وأشار الشدوي إلى أن مركز ناوان يُعد أكبر مركز في منطقة الباحة من حيث المساحة، وتشتهر بواديها الكبير الذي يغذي العديد من الأودية الفرعية، ونشاط أهلها الزراعة ورعي الأغنام، ولديهم العديد من المحاصيل الزراعية، مثل الذرة والدخن والبطيخ الصيفي والـمنجا ذوي الجودة العالية، وشجر الموز وكذلك الليمون.