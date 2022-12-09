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وسط استعدادات مكثفة للحالات المطرية

الأمطار ترسم لوحة للطبيعة الخلابة بمهرجان الإبل

2022-12-09 الساعة 6:41
الأمطار ترسم لوحة للطبيعة الخلابة بمهرجان الإبل
المواطن - واس

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رسمت الأمطار التي شهدتها الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، وتحديداً أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار “همة طويق”، اليوم الجمعة، لوحة فنية بديعة مزجت فيها الطبيعة الخلابة مع الموروث الشعبي على أرض المهرجان.

وتشهد أرض المهرجان منذ يوم أمس أمطارًا متفاوتة بين المتوسطة والغزيرة.

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واستعدّت إدارة المهرجان للحالات المطرية عبر خطة طوارئ؛ لمراقبة جميع المواقع والفعاليات، ومتابعة الأحوال الجوية بشكل يومي، والاستعداد لكل الاحتمالات، وهو ما انعكس على سير المهرجان الطبيعي، وعدم تأثره.

وحرص الزوار على استغلال الأجواء البديعة، وشهد شوط البداوة حضورًا لافتًا في مدرجات ميدان العرض.

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