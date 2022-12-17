الأمن العام: احذروا الوقوع ضحية للروابط المزيفة

حذر الأمن العام المواطنين من الوقوع ضحية للروابط المزيفة أو الملفات مجهولة المصدر، من أجل سلامة البيانات.

الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية

ودعا الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال مراجعة أقرب مركز شرطة، أو من خلال تطبيق كلنا آمن، أو بالاتصال على 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو 999 في بقية مناطق المملكة.

إعلانات مشبوهة

وفي وقت سابق، حذر الأمن العام من التعامل مع المواقع المشبوهة، مشيرًا إلى أنها تدعي تقديم خدمات إلكترونية لغرض استغلال بياناتك.

كما حث على تجاهل الإعلانات المشبوهة التي تروج للاستثمار المالي غير المرخص عبر مواقع التواصل، داعيًا إلى عدم التفاعل مع هذه الإعلانات.

وأهاب الأمن العام، بالمواطنين حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار في جهات الفوركس غير المرخصة، وعدم التفاعل مع هذه الشركات.