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الأمن العام: استغلال الأطفال والنساء وكبار السن في التسول جريمة

2022-12-21 الساعة 2:31
الأمن العام: استغلال الأطفال والنساء وكبار السن في التسول جريمة
المواطن - فريق التحرير

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جدد الأمن العام تحذيره من استغلال الأطفال والنساء وكبار السن في التسول، مشيرًا إلى أنها من جرائم الاتجار في البشر.

وقال الأمن العام في إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر”، إن استغلال الأطفال والنساء وكبار السن في التسول يعد من جرائم الاتجار بالبشر.

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وحثّ على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

التسول

حملات مستمرة

وفي ظل ذلك، تستمر جهود الجهات الأمنية بالأمن العام في ضبط المتسولين، بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

وأكد الأمن العام أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

عقوبة التسول

من جانبها، أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، ويقع تحت طائلة المساءلة كل من امتهن التسول مهما كانت مسوغاته.

وأضافت النيابة العامة، أن العقوبة تشدد حال ارتكابها من جماعة منظمة، لافتة إلى أنها تشمل السجن مدة تصل إلى ستة أشهر وتصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال وقد تصل إلى 100 ألف ريال.

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