الأمن العام يطيح بعدد من الجناة

نجح رجال الأمن في كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق.

تفاصيل الحوادث

وفي التفاصيل، قال الأمن العام في مقطع فيديو له، إنه تم القبض على عدد من الأشخاص بالرياض ظهروا عبر محتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة.

كما تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بالرياض ارتكب حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية، وسرقة ما تحويه من مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية.

نقل مخالفين

وألقت شرطة منطقة جازان القبض على مقيم من الجنسية اليمنية نقل في مركبة يقودها 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

فيما ضبطت شرطة منطقة عسير، مقيمًا من الجنسية اليمنية قام بنقل في مركبته مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية وإيوائه 7 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها في شقة مستأجرة من قبله.

كما ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة، مواطنًا ارتكب حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات أثناء وضع التشغيل في مواقع مختلفة.