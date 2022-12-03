الأمن العام يكشف غموض جرائم جنائية ويوقع بالجناة

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نجح رجال الأمن في كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق.
في قبضة رجال الأمن .قد يهمّك أيضاً
#تم_القبض pic.twitter.com/OYczW1rH0c
— الأمن العام (@security_gov) December 3, 2022
وفي التفاصيل، كشف الأمن العام أن شرطة منطقة عسير ضبطت مقيمًا من الجنسية الهندية بحوزته 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبته.
كما ضبطت شرطة منطقة جازان، مواطنًا بحوزته 48 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبته، فيما ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على مقيمين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية الباكستانية اعتدوا على مقيم من الجنسية اليمنية وحاولوا سرقة أعلاف من مزرعة.
وضبطت شرطة منطقة القصيم، 4 مقيمين من الجنسية البنجلادشية قاموا بسرقة أجهزة إلكترونية من مرافق عامة والمتاجرة بها.