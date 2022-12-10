الأمن العام يكشف غموض عدة حوادث بالمملكة

نجح رجال الأمن في كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق.

تفاصيل الحوادث

وفي التفاصيل، قال الأمن العام في مقطع فيديو له، إنه تم ضبط مواطن قام بصدم مركبات عمدًا، وإشهار السلاح الأبيض على آخر، كما حاول صدم مركبة أمنية والهروب من الموقع في الطائف.

وأضاف الأمن العام أن شرطة منطقة الجوف ضبطت مواطنًا سرق مركبة في وضع التشغيل وسرق مصوغات ذهبية من محل تجاري.

كما ضبطت شرطة منطقة الباحة على مواطن نقل في مركبة يقودها 7 مخالفين لنظام أمن الحدود، 6 من الجنسية الإثيوبية وواحد من الجنسية اليمنية.

وألقت شرطة القصيم القبض على مواطن سرق لوحات مركبة واستخدمها على مركبته والسير بها باتجاه معاكس بتهور وسرعة عالية، معرضًا سلامة مستخدمي الطريق للخطر، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم القبض على 3 مواطنين بالقصيم دخلوا مرفقًا عامًا بدراجة نارية وتوثيق ذلك ونشره بغرض التباهي وزيادة المشاهدات وعدد متابعيهم في حساباتهم بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

مواد مخدرة وانتحال

وألقت القوات الخاصة لأمن الطرق القبض على مواطن بحوزته 7 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و42 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وسلاحان ناريان وطلقات حية غير مرخصة.

كما ضبطت شرطة القصيم على مواطن انتحل صفة غير صحيحة وارتكب حوادث سلب باستخدام مركبة بلوحات مسروقة.