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صدم دورية أمنية أبرزها

الأمن العام يكشف غموض عدد من الحوادث

2022-12-24 الساعة 8:08
الأمن العام يكشف غموض عدد من الحوادث
المواطن - فريق التحرير

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نجح رجال الأمن في كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق.

تفاصيل الحوادث

وفي التفاصيل، قال الأمن العام في مقطع فيديو له، إنه تم القبض على 5 أشخاص (مقيمان و3 مواطنين) بمنطقة مكة المكرمة، قاموا بالسطو على محل تجاري، وإشهار سلاح أبيض (سكين) على الموظفين، وسلب ما بحوزتهم من أجهزة متنقلة، ومبالغ مالية، ومركبة تابعة للمؤسسة والهرب بها.

كما تم القبض على مواطن أتلف جهاز صراف آلي لأحد البنوك بمحافظة القصيم.

وألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن نقل في مركبته 18 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

تهديد وإطلاق نار

وضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة مواطنًا مطلوبًا في عدة قضايا منظورة، لم يتجاوب مع رجال الأمن، وقام بتهديدهم وتصوير ذلك ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي وهما يعتديان على شخص بالدهس عمدًا وسرقة ما بحوزته.

كم تم إلقاء القبض على مواطن أطلق النار على شخصين، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، فضلًا عن ضبط مواطن قام بصدم دورية أمنية أثناء أداء مهامها والهرب من الموقع بالقصيم.

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