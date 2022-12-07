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مناقشة مذكرة جديدة لعزله

الأمن في بيرو يعتقل الرئيس بيدرو كاستيلو ويصفه بالسابق

2022-12-07 الساعة 11:56
الأمن في بيرو يعتقل الرئيس بيدرو كاستيلو ويصفه بالسابق
المواطن - فريق التحرير

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اعتقلت قوات الأمن في بيرو، الرئيس بيدرو كاستيلو ووصفته بالرئيس السابق، وفقًا لما ذكرته رويترز.

عزل الرئيس

وصوّت ​البرلمان​ في بيرو​ لعزل الرئيس بيدرو كاستيلو، ونائبة الرئيس دينا بولارت تتولى منصب رئيس الدولة بدلًا منه.

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ووافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر رغم إعلان كاستيو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد.

وكان البرلمان البيروفي، الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، قد وافق الخميس الماضي، على مناقشة مذكرة جديدة لعزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو، بتهمة العجز الأخلاقي.

وقال رئيس البرلمان، خوسيه وليامز: إن الموافقة على مناقشة الاقتراح الثالث منذ وصول الرئيس كاستيو إلى السلطة قبل 16 شهرًا، جاءت بأغلبية 73 صوتًا مقابل 32 ضد النص وامتناع ستة برلمانيين عن التصويت، بحسب وكالة فرانس برس.

وقبيل الإعلان عن الاقتراح، أوصت لجنة منظمة الدول الأمريكية المسؤولة عن تقييم الأزمة في بيرو، بـهدنة سياسية، قبل حوار رسمي يهدف إلى إيجاد حل للنزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا البلد.

اقتراحات سابقة

ونجا بيدرو كاستيلو، من قبل من اقتراحين آخرين مشابهين كان آخرهما في مارس 2022، ففي ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وبـالخيانة، بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على بحار.

كما حملته مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية، وتشكيل أربع حكومات في ثمانية أشهر، وهو أمر غير مسبوق في بيرو.

وكانت تلك سادس مذكرة لعزل رئيس بسبب العجز الأخلاقي، تناقش في البرلمان البيروفي منذ 2017، بعد تلك التي طرحت ضد بيدرو بابلو كوتشينسكي (يمين) في 2018، ومارتن فيزكارا (وسط) في 2020.

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