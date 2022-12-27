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وفاة كوري بعد 11 يومًا من الإصابة

الأميبا آكلة الدماغ تظهر في تايلند

2022-12-27 الساعة 4:38
الأميبا آكلة الدماغ تظهر في تايلند
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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توفي رجل كوري جنوبي عاد من تايلند بسبب إصابته بـ الأميبا آكلة الدماغ أو Naegleria fowleri، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة كوريان تايمز.

وبحسب التقرير، فقد مكث الرجل في تايلند لمدة أربعة أشهر، وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الرجل في الخمسينيات من عمره، دخل جنوب كوريا في 10 ديسمبر.

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كوري يُصاب بـ الأميبا آكلة الدماغ في تايلند

أعراض الأميبا آكلة الدماغ 

عادة ما توجد الأميبا آكلة الدماغ في أجسام المياه العذبة الدافئة المنتشرة بشكل كبير في تايلند، ومن الأعراض التي أظهرها الرجل الكوري الجنوبي التهاب السحايا والصداع والتقيؤ واللعثمة في الكلام وتصلب الرقبة.

والأميبا هي كائن حي وحيد الخلية يمكن أن تسبب التهابات في الدماغ، توجد في التربة وفي أجسام المياه العذبة الدافئة مثل البحيرات والأنهار والينابيع الساخنة مثل تلك المشهورة بها تايلند.

ويشار إلى المرض الناجم عن هذه الأميبا باسم التهاب السحايا الأميبي الأولي وهو مرض قاتل على نطاق واسع.

وبحسب ما ورد توفي الرجل بعد 11 يومًا من وصوله، وبعد تشريح الجثة تم تحديد سبب الوفاة بالأميبا.

الحالة الأولى للعدوى 

وقالت صحيفة كوريان تايمز إن هذه هي أول حالة مؤكدة لعدوى نايجليريا فوليري في كوريا، مضيفة أن هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها لم تكشف بعد عن تفاصيل انتقال العدوى.

والجدير بالذكر أنه من عام 1962 إلى عام 2021، نجا أربعة فقط من أصل 154 شخصًا في الولايات المتحدة بعد الإصابة بالعدوى، حيث يصعب تشخيص المرض في مراحله المبكرة وهو ما يسمح له بالانتشار بسرعة وعادة ما يتم اكتشافه بعد الوفاة.

كوري يُصاب بـ الأميبا آكلة الدماغ في تايلند

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