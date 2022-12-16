الأمير هاري يتهم صحفية الديلي ميل بإجهاض ميغان ماركل

قال دوق ساسكس، الأمير هاري، إن صحيفة الديلي ميل البريطانية، هي السبب وراء إجهاض زوجته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، وهو حادث يعود لعام 2021.

قضية ميغان ضد الديلي ميل

وتابع خلال الفيلم الوثائقي له على منصة نتفليكس الأمريكية، إنه في عام 2021، فازت ميغان بقضية ضد الديلي ميل، وكانت معنية بخصوصيتها، حيث نشرت الصحيفة رسالة مكتوبة بخط اليد شخصية وخاصة إلى والدها توماس ماركل.

ورفعت ميغان دعوى قضائية ضد ANL، الشركة المالكة للصحيفة؛ بسبب سلسلة من المقالات تتحدث عن رسالة أرسلتها إلى توماس ماركل، 76 عامًا، في أغسطس 2018.

ومع تطور القضية، تقدمت ميغان بطلب إلى المحكمة العليا لطلب عدم نشر أسماء خمسة أصدقاء دافعوا عنها، وعلقت على ذلك قائلة: شعرت أنه من المهم حمايتهم بالطريقة التي كانوا يحاولون بها حمايتي، وكان ذلك في نفس الأسبوع الذي انتقلنا فيه إلى منزلنا في سانتا باربرا.

وتضيف الدوقة، التي كانت حاملًا وقت رفع الدعوى، أنها لم تكن تنام جيدًا وكانت تعاني من آلام في معدتها، وتابعت: أول صباح استيقظنا فيه في منزلنا الجديد هو الذي حدث فيه الإجهاض.

وقال هاري في فيلم Netflix: أعتقد أن زوجتي تعرضت للإجهاض بسبب ما فعلته الديلي ميل، حيث شاهدت كل شيء كُتب وقيل عنها.

في عام 2020، كشفت الدوقة أنها عانت من إجهاض في صحيفة نيويورك تايمز، متذكّرة أنها كانت مع ابنها آرتشي عندما شعرت بـ تشنج حاد، وكتبت: سقطت على الأرض وهو بين ذراعي، غنيت له حتى يهدأ، كان اللحن المبهج يتناقض بشكل صارخ مع إحساسي بأن شيئًا ما لم يكن صحيحًا.

غضب من الأمير هاري وميغان

ويُذكر أن الفيلم الوثائقي لم يلق قبولًا في بريطانيا، بل على العكس، أثار غضبًا واسًعا، واتهم الشعب البريطاني كلًا من الأمير هاري وميغان بأنهما منافقان ويحاولان تدمير العائلة المالكة.