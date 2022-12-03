Icon

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص Icon الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة Icon لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا Icon سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين Icon تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص Icon خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع Icon تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية Icon الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وسط النجوم العالميين البارزين

الأمير ويليام وكيت ميدلتون يخطفان الأنظار على السجادة الخضراء

2022-12-03 الساعة 11:14
الأمير ويليام وكيت ميدلتون يخطفان الأنظار على السجادة الخضراء
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

خطف ولي العهد البريطاني وأمير ويلز، ويليام، وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، الأنظار على السجادة الخضراء في الحدث البارز المعروف باسم جوائز Earthshot.

بدأت فعالية Earthshot الذي يأتي برعاية ويليام وكيت ميدلتون بتكريم المبتكرين البيئيين من جميع أنحاء العالم، وقد استضاف النجوم العالميين البارزين مثل الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي مالك، وكاثرين أوهارا والممثلة شايلين وودلي وكذلك نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام.

قد يهمّك أيضاً
Img

اليوم الوطني الإماراتي 51 احتفال بمسيرة حافلة بالإنجازات

Img

معالجة 7 أشكال من التشوه البصري في الشمالية

كما حضر الفعالية أيضًا المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري.

ويليام وكيت ميدلتون يخطفان الأنظار على السجادة الخضراء

قواعد الملابس المستدامة

وفي حين أن كل حدث بارز يستلزم قواعد ملابس معينة، إلا أن المميز في هذه الفعالية هو أنه تم حث جميع الضيوف على ارتداء ملابس مستدامة، ولم يكن ويليام وكيت استثناءً.

وصل ويليام وكيت ميدلتون واتبعا قواعد الملابس المنصوص عليها، حيث ارتدت أميرة ويلز فستانًا أخضر اللون من تصميم Solace London مع قلادة مرصعة بالماس الزمرد كانت ملكًا لوالدة ويليام الراحلة الأميرة ديانا.

وكان أغلب الضيوف يرتدون العباءات والبدلات ذات اللون الأخضر الذي له دلالة بيئية.

الفائزون بجائزة إيرث شوت 

  • وكان الفائزون في فعالية إيرث شوت هم: شركة ناشئة تقوم ببناء المواقد الأنظف بيئيًا من نوعها في إفريقيا.
  • شركة بريطانية تصنع عبوات قابلة لإعادة التدوير من الأعشاب البحرية.
  • شركة تساعد على زيادة المحاصيل في الهند.
  • تقنية جديدة رائدة تقوم بتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى صخور.
  • كما ذهبت الجائزة أيضًا إلى نساء يقدن تدريب جيل جديد من حراس الغابات في أستراليا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...
أخبار رئيسية

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...

أخبار رئيسية
الدفاع المدني ينبه أهالي الشمالية: ابتعدوا عن...
السعودية اليوم

الدفاع المدني ينبه أهالي الشمالية: ابتعدوا عن...

السعودية اليوم
رئيس الوزراء العراقي: أي اعتداء على أراضينا...
العالم

رئيس الوزراء العراقي: أي اعتداء على أراضينا...

العالم
توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد
السعودية اليوم

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد

السعودية اليوم
قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان...
السعودية اليوم

قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
ثلاثي الخبرة سلاح السعودية ضد الأرجنتين
آخر الاخبار

ثلاثي الخبرة سلاح السعودية ضد الأرجنتين

آخر الاخبار
الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا
كأس العالم

الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا

كأس العالم
الفيضانات تهدد مزارع العنب في أستراليا
العالم

الفيضانات تهدد مزارع العنب في أستراليا

العالم