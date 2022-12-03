الأمير ويليام وكيت ميدلتون يخطفان الأنظار على السجادة الخضراء

خطف ولي العهد البريطاني وأمير ويلز، ويليام، وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، الأنظار على السجادة الخضراء في الحدث البارز المعروف باسم جوائز Earthshot.

بدأت فعالية Earthshot الذي يأتي برعاية ويليام وكيت ميدلتون بتكريم المبتكرين البيئيين من جميع أنحاء العالم، وقد استضاف النجوم العالميين البارزين مثل الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي مالك، وكاثرين أوهارا والممثلة شايلين وودلي وكذلك نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام.

كما حضر الفعالية أيضًا المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري.

قواعد الملابس المستدامة

وفي حين أن كل حدث بارز يستلزم قواعد ملابس معينة، إلا أن المميز في هذه الفعالية هو أنه تم حث جميع الضيوف على ارتداء ملابس مستدامة، ولم يكن ويليام وكيت استثناءً.

وصل ويليام وكيت ميدلتون واتبعا قواعد الملابس المنصوص عليها، حيث ارتدت أميرة ويلز فستانًا أخضر اللون من تصميم Solace London مع قلادة مرصعة بالماس الزمرد كانت ملكًا لوالدة ويليام الراحلة الأميرة ديانا.

وكان أغلب الضيوف يرتدون العباءات والبدلات ذات اللون الأخضر الذي له دلالة بيئية.

الفائزون بجائزة إيرث شوت