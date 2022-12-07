الأهلي المصري يبتعد بصدارة الدوري بفوزه على المحلة

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حقق فريق النادي الأهلي المصري، فوزًا غاليًا، بنتيجة 2-0، مساء اليوم الأربعاء، أمام غزل المحلة في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده لـ15 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد المحلة عند 10 نقاط متواجدًا في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة المحلية.
وقبل المباراة كان غزل المحلة متواجدًا في المركز الثاني، لكن بعدما حقق فريق بيراميدز الفوز أمام المقاولون في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، وصل للنقطة الـ11 ليتواجد في المركز الثاني.
كما تعد هذه الهزيمة الأولى لفريق غزل المحلة الذي يقوده القبرصي بابافاسيليو، منذ أن خسر من سموحة في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري في الموسم المنقضي، والتي كانت يوم 27 فبراير الماضي.