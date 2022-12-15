الأهلي يتعثر بتعادل سلبي ضد العين

انتهت، منذ قليل، مباراة العين ضد الأهلي المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعادل العين ضد الأهلي

وبدأت مباراة العين ضد الأهلي التي أُقيمت على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة بشكل سريع، وسط سيطرة تامة للراقي، وأهدر لاعبيه أكثر من فرصة خطيرة.

وكاد عبدالله المقرن أن يهز الشباك، إلا أن تسديدته مرت أعلى المرمى، وانطلق هيثم عسيري وراوغ الدفاع، وأطلق تسديدة قوية لتخرج بعيدًا عند الدقيقة 44، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات، وكاد طويل الهواري أن يهز الشباك برأسية قوية، إلا أن حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الربيعي تصدى بشكل رائع عند الدقيقة 53.

وضغط العين، ولعب هشام بلقوري رأسية مميزة عند الدقيقة 54، ولكنها مرت أعلى العارضة، وأضاع فرصة أخرى عن طريق ياسين حمزة عند الدقيقة 77، وسط محاولات من الراقي لتسجيل هدف، دون جدوى، ليُخيم التعادل على المباراة.

وبعد مباراة اليوم، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في دوري يلو، ولديه 3 مواجهات مؤجلة، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين إلى 9 نقاط.