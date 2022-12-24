الأهلي يحسم موقف أكرم توفيق اليوم

يحسم النادي الأهلي المصري مدة غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، أكرم توفيق، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها بالأمس.

إصابة قوية

وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية في الركبة خلال تدريبات النادي الأهلي الجماعية، ودخل في نوبة بكاء شديدة، قبل أن يُغادر إلى المستشفى لإجراء أشعة وفحوصات طبية.

وأكدت تقارير صحافية، تعرض أكرم لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية هذا العام، ولكن هذه المرة في القدم السليمة، ولم يعلن النادي الأهلي أي تفاصيل حتى الآن بشكل رسمي.

حسم مصير أكرم توفيق

وأوضح أمير هشام، مقدم برنامج التريند على قناة الأهلي الرسمية، أن أكرم توفيق أجرى أشعة جديدة على الركبة مساء أمس، على أن يخضع لأشعة جديدة، اليوم السبت، لحسم مصيره، مشددًا على أن إصابته حتى الآن هي بقطع جزئي.

وتترقب الجماهير نتيجة الفحوصات الطبية النهائية لأكرم اليوم، وتُمني النفس أن تكون إصابته بسيطة حتى يتمكن من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2022.

وكان أكرم توفيق صاحب الـ25 عامًا، قد تعرض شهر يناير الماضي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية، وغاب لعدة أشهر قبل أن يعود للمشاركة هذا الموسم.