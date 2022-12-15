الأهلي يسعى لعودة قوية ضد العين

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني في الظهور بشكل مميز ضد العين، وخطف الثلاث نقاط.

مواجهة مؤجلة

ويحل الراقي ضيفًا ثقيلًا على العين عند الساعة 3:40 مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ11 بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 15 نقطة، ولديه 4 مباريات مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين في المركز الـ17 برصيد 8 نقاط.

الأهلي يسعى للفوز

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تذبذب النتائج في انطلاق دوري يلو هذا الموسم، قبل أن يستعيد توازنه مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي عمل على تصحيح الأخطاء.

واستغل موسيماني، تأجيل عدة مباريات للراقي، بسبب تواجد نجميه محمد الربيعي وهيثم عسيري مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، وخاض عدة مباريات ودية، وعمل على تعديل الأوضاع، وتحسين الأداء فنيًا وبدنيًا.

وتأمل الجماهير في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز بعد فترة التوقف الحالية، وتحقيق انطلاقة قوية بتجاوز عقبة العين اليوم، لمواصلة التقدم في ترتيب دوري يلو؛ والوصول إلى الصدارة بعد خوض المؤجلات.