الأهلي يواصل نتائجه السلبية بالتعادل ضد الساحل

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واصل الفريق الكروي الأول بـ الأهلي نتائجه السلبية في بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي، بعد التعادل في الجولة الـ12 والمؤجلة مع نادي الساحل بنتيجة هدفين لكل فريق.
د61‘⚽️ هدف لـ @clubsahel 👏
سالم المقعدي بتسديدة قوية يسجل الهدف الأول#الأهلي_الساحل
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/lC1wsA030qقد يهمّك أيضاً
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 31, 2022
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، تقدم نادي الساحل بالهدف الأول عبر اللاعب سالم مقعدي في الدقيقة الـ61 ثم تعادل حسن العلي للراقي في الدقيقة الـ68.
د68‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC 👏
حسن العلي برأسية يسجل هدف التعادل #الأهلي_الساحل
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/iZ9LTZkUYH
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 31, 2022
وسجل الراقي هدف التقدم عبر اللاعب هيثم عسيري بالدقيقة الـ83، ثم تعادل اللاعب راضي الراضي لنادي الساحل بالهدف الثاني في الدقيقة الـ92.
وتعادل الراقي للجولة الثانية على التوالي في دوري يلو، بعد التعادل مع العربي في الجولة الماضية، حيث أصبح رصيده 21 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو.
وسيواجه الراقي، نادي الشعلة مساء الأربعاء المقبل في الجولة الـ15 من بطولة دوري يلو حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
د90+3‘⚽️ هدف لـ @clubsahel 👏
راضي الراضي يسجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة🔥#الأهلي_الساحل
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/Qi6YrRxgBN
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 31, 2022
د82‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC 👏
هيثم عسيري يسجل الهدف الثاني🔥 #الأهلي_الساحل
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/6gcM5pf4uj
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 31, 2022