الأهلي يواصل نتائجه السلبية في دوري يلو

واصل الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، نتائجه السلبية في بطولة دوري يلو، بعد التعادل عصر اليوم بدون أهداف مع فريق العربي ضمن منافسات الجولة الـ14.

ملخص المباراة

ولم يشهد الشوط الأول أي فرص خطيرة من جانب الفريقين، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل السلبي مستمرًا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

الراقي، أصبح رصيده بعد التعادل 20 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد العربي 26 نقطة في المركز الثالث.

وفي آخر 3 مباريات بدوري يلو، فقد الراقي 4 نقاط من أصل 9، حيث تعادل مع ناديي العين والعربي وفاز فقط على نادي هجر.

الأهلي يُعاني

وكانت بعض من جماهير الراقي، طالبت بإقالة المدرب بيتسو موسيماني، لعدم قدرته على وضع الراقي في المربع الذهبي في دوري يلو، والمؤهل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

يذكر أن موسيماني كان تولى تدريب الأهلي بعد إقالة المدرب الأوروجوياني روبيرت سيبولدي، حيث تمت إقالة الأخير بعد حل مجلس إدارة ماجد النفيعي بسبب الغضب الكبير من قبل جماهير الراقي بعد الهبوط لدوري يلو في نهاية الموسم الماضي من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسيواجه الأهلي فريق الساحل في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين في دوري يلو مساء السبت المقبل حيث تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة.