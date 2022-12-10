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الإثارة والغموض شعار لقاء المغرب والبرتغال

2022-12-10 الساعة 4:32
الإثارة والغموض شعار لقاء المغرب والبرتغال
المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير مباراة المغرب والبرتغال في مونديال قطر 2022، وسط منافسة قوية من المنتخبين لخطف بطاقة التأهل.

إثارة كبيرة في المباراة

ويواجه أسود الأطلس، منتخب البرتغال على استاد الثمامة، اليوم السبت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.

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منتخب المغرب
لاعبو أسود الأطلس – المصدر fifa

وأكد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قوة مباراة اليوم، وقال: “العنوان: مباراة المغرب والبرتغال، النوع: إثارة وغموض”.

منتخب البرتغال
لاعبو البرتغال – المصدر @selecaoportugal

وواصل حساب كأس العالم فيفا تعليقه على المواجهة المرتقبة، قائلًا: “التصنيف: لا ينصح لأصحاب القلوب الضعيفة، والأبطال: 22 نجمًا على أرض الملعب”.

مباراة المغرب والبرتغال
نجوم المنتخبين – المصدر @fifaworldcup_ar

طموحات المغرب والبرتغال

ويخوض أسود الأطلس مباراة المغرب والبرتغال، بهدف تحقيق إنجاز عربي وإفريقي جديد؛ بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى، بعدما توقفت مسيرة منتخبات القارة السمراء عند الدور ربع النهائي في المشاركات السابقة.

منتخب المغرب
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

على الجانب الآخر، يدخل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم مواجهة اليوم بحثًا عن الانتصار، والتأهل إلى الدور التالي، حيث يطمح في كتابة تاريخ جديد بالصعود للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

منتخب البرتغال
لاعبو البرتغال – المصدر fifa

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