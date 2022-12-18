الإجراء المتبع حال ترك الوظيفة بحساب المواطن

تفاعل حساب المواطن مع استفسارات المواطنين، بشأن الإجراء الواجب اتباعه في حال ترك الوظيفة.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين على الحساب الرسمي على موقع “تويتر”، بأنه لا بد من تعديل بيانات المستفيد من خلال اتباع عدة خطوات، ولفت حساب المواطن إلى أنه سيتم دراسة البيانات والاستحقاق مرة أخرى.

خطوات تعديل البيانات

1ـ الدخول إلى حساب المواطن.

2ـ الدخول إلى حساب المستفيد.

3ـ الدخول إلى أيقونة (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل).

4ـ تغيير الحالة الوظيفية إلى (لا توجد وظيفة).

5ـ حذف الدخل المُسجل.

6ـ الضغط على أيقونة (حفظ).

تفاصيل الدفعة 61

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر والتي بلغت نحو 3.6 مليارات ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.