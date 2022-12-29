الإحصاء تعلن إحصاءات سوق العمل للربع الثالث: استقرار معدل البطالة عند 5.8

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، عن إحصاءات سوق العمل للربع الثالث 2022، والتي أظهرت أن معدل البطالة للسعوديين بلغ 9.9%، بتراجع نسبته 1.4% بالمقارنة بالربع المماثل من عام 2021.
وكشف تقرير الهيئة، أن معدل البطالة بين السعوديين ارتفع بمقدار 0.2 نقطة مقارنة بنسبة 9.7% في الربع الثاني من 2022 بينما تراجع معدل البطالة بالربع الثالث، على أساس ربع سنوي مقارنة بالعام الماضي.
وتابع التقرير، أن معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل استقر عند 5.8% في الربع الثالث 2022 دون تغيير عن الربع الماضي، بينما معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل ارتفع بنسبة 37% في الربع الثالث 2022 مقارنة بنسبة 35.6% في الربع الثاني 2022.
وأظهرت البيانات ارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين مقارنة بالربع الثاني 2022 لتصل إلى 47.3% في الربع الثالث 2022، فيما بلغت نسبة المشتغلين من السعوديين في القطاع العام 51.7% بينما يعمل 48% في القطاع الخاص، وبالنسبة لغير السعوديين بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 69.2%.