Icon

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين مقارنة بالربع الثاني

الإحصاء تعلن إحصاءات سوق العمل للربع الثالث: استقرار معدل البطالة عند 5.8

2022-12-29 الساعة 12:11
الإحصاء تعلن إحصاءات سوق العمل للربع الثالث: استقرار معدل البطالة عند 5.8
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، عن إحصاءات سوق العمل للربع الثالث 2022، والتي أظهرت أن معدل البطالة للسعوديين بلغ 9.9%، بتراجع نسبته 1.4% بالمقارنة بالربع المماثل من عام 2021.

تراجع البطالة بين السعوديين

وكشف تقرير الهيئة، أن معدل البطالة بين السعوديين ارتفع بمقدار 0.2 نقطة مقارنة بنسبة 9.7% في الربع الثاني من 2022 بينما تراجع معدل البطالة بالربع الثالث، على أساس ربع سنوي مقارنة بالعام الماضي.

قد يهمّك أيضاً
Img

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط

Img

تاليسكا يرد على رغبته بالرحيل عن النصر

مؤشرات سوق العمل

وتابع التقرير، أن معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل استقر عند 5.8% في الربع الثالث 2022 دون تغيير عن الربع الماضي، بينما معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل ارتفع بنسبة 37% في الربع الثالث 2022 مقارنة بنسبة 35.6% في الربع الثاني 2022.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين مقارنة بالربع الثاني 2022 لتصل إلى 47.3% في الربع الثالث 2022، فيما بلغت نسبة المشتغلين من السعوديين في القطاع العام 51.7% بينما يعمل 48% في القطاع الخاص، وبالنسبة لغير السعوديين بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 69.2%.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة معادن

وظائف
ألمانيا تطهر الجيش بعد مؤامرة الانقلاب
العالم

ألمانيا تطهر الجيش بعد مؤامرة الانقلاب

العالم
سماء غائمة وأمطار رعدية على 7 مناطق
السعودية اليوم

سماء غائمة وأمطار رعدية على 7 مناطق

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وأمريكا بدور الـ16
الرياضة

التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وأمريكا بدور الـ16

الرياضة
المها العربي في محمية نيوم لأول مرة...
أخبار رئيسية

المها العربي في محمية نيوم لأول مرة...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد...
السعودية اليوم

حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد...

السعودية اليوم
الفاشينستا مروج الرحيلي في ورطة
مشاهير

الفاشينستا مروج الرحيلي في ورطة

مشاهير
الزكاة تحدد ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها...
السعودية اليوم

الزكاة تحدد ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها...

السعودية اليوم