الإخلاء الطبي بوزارة الدفاع ينقل 7 أعضاء متبرع بها

تمكن الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الصحية في وزارة الدفاع من نقل 7 أعضاء من متبرعين داخل وخارج المملكة، ليستفيد منها 8 مرضى بينهم أطفال.

وأفادت الوزارة أن الإخلاء تم في غضون 24 ساعة حيث تم النقل من مكة المكرمة ودبي، بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وقد نقلت الأعضاء بالطائرات العمودية لإجراء عمليات زراعة الأعضاء بأسرع وقت ممكن.