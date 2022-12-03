الإخلاء الطبي بوزارة الدفاع ينقل 7 أعضاء متبرع بها

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة
تمكن الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الصحية في وزارة الدفاع من نقل 7 أعضاء من متبرعين داخل وخارج المملكة، ليستفيد منها 8 مرضى بينهم أطفال.
الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الصحية بـ #وزارة_الدفاع ينقل في 24 ساعة 7 أعضاء من متبرعين داخل وخارج المملكة، ليستفيد منها 8 مرضى بينهم أطفال. pic.twitter.com/75WABW0sxO
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) December 3, 2022
وأفادت الوزارة أن الإخلاء تم في غضون 24 ساعة حيث تم النقل من مكة المكرمة ودبي، بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
وقد نقلت الأعضاء بالطائرات العمودية لإجراء عمليات زراعة الأعضاء بأسرع وقت ممكن.