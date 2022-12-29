الإذاعة والتلفزيون تطلق 5 برامج بطابع ترفيهي تشويقي

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال 2022م، 5 برامج ترفيهية عائلية تلبي رغبات المشاهدين وهي (عالوعد 2 – يلا نغير 2 – جربها – هذا مكانك – أغنيلك) حيث تقدم البرامج المحتوى الترفيهي بقالب تشويقي مع مذيعين يضفون أجواء المرح.

6 نجوم بالحلقة

ويحاور الإعلامي هشام الهويش من خلال البرنامج الحواري الترفيهي “هذا مكانك” 6 نجوم في كل حلقة يجلسون على طاولة واحدة يتحاورون في مختلف المجالات، ويكشفون أسرار ومواقف من حياتهم الشخصية والمهنية، وتتكون فقرات البرنامج الذي يبث كل يوم سبت على قناة SBC عند الساعة 11 مساءً من مجموعة ألعاب مسلية واستعراضات فنية والكثير من المفاجآت في كل حلقة جديدة في إطار يغلب عليه المرح والبهجة.

ومن خلال برنامج “جربها” الذي يعرض على قناة السعودية كل سبت عند الساعة 11 مساءً حيث يخوض مقدمي البرنامج مغامرات وتجارب لفعاليات موسم الرياض وغيرها من الفعاليات، للتعريف بأبرز النشاطات الترفيهية والعائلية والوجهات السياحية ، ويقدمه كلا من مشاري العتيبي من أهم نجوم مواقع التواصل الاجتماعي ،ومشهور التيك توك سبايكي، ويستضيف مقدمو البرنامج مشهور من مشاهير التواصل الاجتماعي أو أحد المشاركين من زوار الموسم ويبدأون معًا رحلة شيقة من التحديات والمسابقات.

7 أطفال بالمنافسة

ويتنافس 7 أطفال بأداء أغاني نجمهم المفضل وفي حضوره في كل حلقة من خلال برنامج “أغنيلك” الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الغنائية بالمرحلة العمرية من 4 إلى 8 سنوات، ويتضمن البرنامج فقرات ترفيهية للأطفال مع وجود عائلاتهم حيث يرصد تفاعلهم مع مطربهم المحبوب وردودهم على الأسئلة التي تُطرح عليهم ،ويقدم البرنامج كلا من اليوتيوبر محمد سال، والإعلامي خالد منصور، ويعرض البرنامج كل يوم سبت عند الساعة 8:30 مساءً على قناة SBC.

أبرز النجوم عالوعد

ويأتي برنامج “عالوعد ” بنسخته الثانية الذي تستضيف فيه النجمة وعد أبرز نجوم المملكة والوطن العربي في مجالات الفن والترفيه والإعلام والرياضة لتشاركهم حوارات شيقة حول أبرز محطات حياتهم وكواليس مسيرتهم المهنية، كما يضم البرنامج عددًا من الفقرات الممتعة.

وحلت مجموعة من أبرز نجوم الفن والترفيه والإعلام والرياضة ضيوفًا على البرنامج في موسمه الأول، ويعرض البرنامج على قناة SBCمن الأحد إلى الخميس عند الساعة الثامنة مساءً.

مفهوم جديد للموضة والجمال

ويقدم برنامج “يلا نغير” في موسمه الثاني الذي يعرض على قناة SBC كل أربعاء الساعة 9:30 مساءً مفهومًا جديدًا للموضة والجمال بقالب عصري وصورة بصرية مبهرة، حيث يتنافس من خلاله 24 منسقة مظهر طوال حلقات الموسم الثاني، وذلك لتحقيق أفضل إطلالة مع الراغبات في التغيير، وفي التصفيات النهائية تحصل منسقة واحدة على جائزة البرنامج وتبلغ 100 ألف ريال، وخلال كل حلقة يجتمع 3 منسقات مظهر و3 راغبات في التغيير، وتقوم المنسقات باختيار الملابس المناسبة لهن، ثم وضع لمسات الشعر والمكياج بالاستعانة بخبراء التجميل والأزياء للوصول إلى الإطلالة التي ترغب بها كل مشتركة، وتقدم البرنامج المذيعة ليلك الشهري.