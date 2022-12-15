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منحتهم رتبًا عسكرية دون مؤهلات دراسية

الإرياني: الحوثي استبدل الضباط بجهلة وأطفال ومطلوبين أمنيًّا

2022-12-15 الساعة 11:21
الإرياني: الحوثي استبدل الضباط بجهلة وأطفال ومطلوبين أمنيًّا
المواطن - فريق التحرير

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كشف وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران سطت على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، مشيرًا إلى أنها عملت على تدمير الجهاز الإداري للدولة وتجريف الوظيفة العامة، وإحلال الآلاف من قياداتها وعناصرها التي لا تملك أي مؤهل علمي أو خبرة بديلًا لقيادات وكوادر الدولة.

سرحت خيرة الضباط

واسترسل الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلًا: إن القطاع العسكري والأمني نال النصيب الأكبر من هذا التجريف المنظم، مشيرًا إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية سرحت خيرة الضباط والأفراد المُتخرجين في الكليات العسكرية والامنية في الداخل والخارج من مواقعهم، واستبدلتهم بجهلة واطفال ومطلوبين أمنيًّا على ذمة قضايا جنائية.

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ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي منحت قياداتها وعناصرها رتبًا عسكرية، مع افتقادهم لأي مؤهلات دراسية، وعدم التحاقهم بأي كليات عسكرية أو أمنية، ودون أي التزام بمعايير التدرج والترقية من رتبة لأخرى، ليصبح قراءة ملازم حسين الحوثي وترديد الصرخة شرطًا للحصول على رتبة عسكرية أو أمنية.

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