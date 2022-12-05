الإرياني يوجه 3 رسائل لليمنيين

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني: إن مجلس القيادة الرئاسي باشر مهام إدارة البلاد بظروف بالغة التعقيد، وتحمل إرثًا كبيرًا من تبعات الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي.

جهود استثنائية

وبذل مجلس القيادة الرئاسي جهودًا استثنائية بشأن إعادة تنظيم وبناء مؤسسات الدولة والجيش والأمن، وحشد دعم الدول الشقيقة والصديقة لمعركة الخلاص من الانقلاب الحوثي، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء سبأ، عن الإرياني.

وأضاف الوزير اليمني، أن انتقاد خلل أداء المؤسسات الحكومية لا يجب أن يغفل المسؤولية الكاملة لميليشيا الحوثي الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادًا وقتلت وشردت ودمرت كل شيء جميل في الوطن عن الأوضاع القائمة.