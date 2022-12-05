Icon

لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ميليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة

الإرياني يوجه 3 رسائل لليمنيين

2022-12-05 الساعة 11:55
الإرياني يوجه 3 رسائل لليمنيين
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني: إن مجلس القيادة الرئاسي باشر مهام إدارة البلاد بظروف بالغة التعقيد، وتحمل إرثًا كبيرًا من تبعات الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي.

جهود استثنائية

وبذل مجلس القيادة الرئاسي جهودًا استثنائية بشأن إعادة تنظيم وبناء مؤسسات الدولة والجيش والأمن، وحشد دعم الدول الشقيقة والصديقة لمعركة الخلاص من الانقلاب الحوثي، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء سبأ، عن الإرياني.

قد يهمّك أيضاً
Img

ممارس التفحيط بتبوك في قبضة الأمن

Img

تحذير من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على الحدود الشمالية

وأضاف الوزير اليمني، أن انتقاد خلل أداء المؤسسات الحكومية لا يجب أن يغفل المسؤولية الكاملة لميليشيا الحوثي الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادًا وقتلت وشردت ودمرت كل شيء جميل في الوطن عن الأوضاع القائمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحصيني يتوقع حالة وسمية سادسة بدءاً من...
السعودية اليوم

الحصيني يتوقع حالة وسمية سادسة بدءاً من...

السعودية اليوم
رحلات لحضور كأس العالم بتكلفة ألف ريال
كأس العالم

رحلات لحضور كأس العالم بتكلفة ألف ريال

كأس العالم
وزير الرياضة يعلق على انتقال رونالدو لنادٍ...
آخر الاخبار

وزير الرياضة يعلق على انتقال رونالدو لنادٍ...

آخر الاخبار
مواجهتان ناريتان بدور الـ16 بين هولندا وأمريكا...
الرياضة

مواجهتان ناريتان بدور الـ16 بين هولندا وأمريكا...

الرياضة
وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا...
أخبار رئيسية

وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا...

أخبار رئيسية
ماسك يطمئن مستخدمي تويتر بإصلاحات جديدة
تكنولوجيا

ماسك يطمئن مستخدمي تويتر بإصلاحات جديدة

تكنولوجيا
تشكيل مواجهة إنجلترا وويلز الرسمي
الرياضة

تشكيل مواجهة إنجلترا وويلز الرسمي

الرياضة
المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا
الرياضة

المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا

الرياضة