الإرياني يوجه 3 رسائل لليمنيين

لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني: إن مجلس القيادة الرئاسي باشر مهام إدارة البلاد بظروف بالغة التعقيد، وتحمل إرثًا كبيرًا من تبعات الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي.
وبذل مجلس القيادة الرئاسي جهودًا استثنائية بشأن إعادة تنظيم وبناء مؤسسات الدولة والجيش والأمن، وحشد دعم الدول الشقيقة والصديقة لمعركة الخلاص من الانقلاب الحوثي، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء سبأ، عن الإرياني.
وأضاف الوزير اليمني، أن انتقاد خلل أداء المؤسسات الحكومية لا يجب أن يغفل المسؤولية الكاملة لميليشيا الحوثي الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادًا وقتلت وشردت ودمرت كل شيء جميل في الوطن عن الأوضاع القائمة.