الإصابة تنهي موسم الحارس الألماني مانويل نوير

انتهى الموسم الحالي لـ مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني عقب تعرضه لكسر في أسفل القدم.

إصابة شديدة

وكتب نوير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” اليوم السبت، قائلًا: “مرحبًا، ماذا يمكن أن أقول؟ نهاية العام ربما كان من الممكن أن تنتهي بشكل أفضل”.

وواصل مانويل نوير: “حينما كنت أجعل ذهني صافياً أثناء التزلج على الجليد، تعرضت لكسر في أسفل القدم”.

عملية جراحية

وتابع قائلًا: “أجريت جراحة ناجحة أمس وأشكر جميع الأطباء، لكنني مازلت أشعر بالألم والموسم بالنسبة لي انتهى”.

وكان نوير يعاني من إصابة قبل شهرين وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك، ولكن شارك نوير في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.