الإطاحة بإثيوبييْن بحوزتهما 221 قرصًا من الإميفيتامين في رجال ألمع

قبضت شرطة محافظة رجال ألمع في منطقة عسير، اليوم الخميس، على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

بحوزتهما مخدرات

ذكر الأمن العام، في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المخالفين كان بحوزتهما 221 قرصًا من الإميفيتامين المخدر و450 جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهات الاختصاص.

ضبط 3 مخالفين

وفي وقت سابق، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود، من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم 41 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي لـ حرس الحدود على موقع تويتر، تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسلميهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.