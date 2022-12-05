الإطاحة بشخصين بحوزتهما 11.96 كجم من الشبو المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على وافدين بتأشيرة زائر من الجنسية الهندية بمنطقة الرياض، بحوزتهما (11.96) كيلوجراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

الإحالة للنيابة العامة

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.