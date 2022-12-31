الإطاحة بشخص بحوزته 66 كيلوجرامًا من القات المخدر

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة.

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.