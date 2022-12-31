الإطاحة بعدد من الأشخاص لمضايقتهم المارة بالمدينة المنورة

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قبضت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة على عدد من الأشخاص لمضايقتهم المارة في أحد شوارع المدينة.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.