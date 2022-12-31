الإطاحة بعدد من الأشخاص لمضايقتهم المارة بالمدينة المنورة

قبضت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة على عدد من الأشخاص لمضايقتهم المارة في أحد شوارع المدينة.

إحالة للنيابة العامة

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.